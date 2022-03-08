Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı

08.03.2022 16:46
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı

Son dakika haberi... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B. (35) tarafından silahla vuruldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eski belediye başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B. (35) tarafından silahla vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Can B. gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken, saldırgan Can B. kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı
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Fatih Deniz Özer, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kuşadası eski belediye başkanı Kayalı'ya silahlı saldırı - Son Dakika


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