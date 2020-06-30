Son dakika haberleri | Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı. Kolu kırılan Çalım, hastanede tedavi altına alındı.

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde motosikletiyle seyir halinde olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, öndeki aracın fren yapması sonucu araca çarpmamak amacıyla fren yapınca kullandığı motosikletten yere düştü. Kaza sırasında sağ kolunda çıkık ve üç ayrı noktada da kırık oluşan Çalım, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çalım'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada, "Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Ahmet Çalım bugün öğlen saatlerinde motosikletiyle giderken öndeki aracın ani fren yapması sonucu araca çarpmamak için fren yaptığı esnada kullandığı motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle Başkan'ın sağ kolunda çıkık ve üç ayrı noktasında kırık oluştu. Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonrası Başkanın sağlık durumu yerindedir" denildi. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 21:54 Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 14:54 Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:50 Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi 10:32 Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 08:19 Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 06:09:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]