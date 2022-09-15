Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

15.09.2022 19:23
Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olan Veli Özbaylar, tutuklandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olan Veli Özbaylar, tutuklandı. Yaralılardan 1'i çocuk 4 kişinin tedavisine devam edilirken, 12 kişi taburcu edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi, Tepe Sokak'ta meydana geldi. Veli Özbaylar, henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Olaydan sonra İmam Sokak'ta elinde pompalı tüfekle bağırarak yürürken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilen Özbaylar, polis tarafından gözaltına alındı. Özbaylar, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hastaneya yaralılardan 12'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1'i çocuk 4 yaralının ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2) Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 16 yaralı (2)
Kaynak: DHA

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement