Son dakika haberleri | Kuşadası'nda 16 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralanmasına neden olan Veli Özbaylar, tutuklandı. Yaralılardan 1'i çocuk 4 kişinin tedavisine devam edilirken, 12 kişi taburcu edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi, Tepe Sokak'ta meydana geldi. Veli Özbaylar, henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Olaydan sonra İmam Sokak'ta elinde pompalı tüfekle bağırarak yürürken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüleri çekilen Özbaylar, polis tarafından gözaltına alındı. Özbaylar, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hastaneya yaralılardan 12'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 1'i çocuk 4 yaralının ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.