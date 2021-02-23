Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın

23.02.2021 20:50

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi Küçükköy Sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananların olmadığı yangında, toplam 10 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kuşadası, İnşaat, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:53 Son Dakika: Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu
20:56 Akşener, akaryakıta gelen yüzde 200'ün üzerinde olan ÖTV zammına tepki gösterdi
20:51 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Akşener'den zehir zemberek tepki: Eski maaşları da yemeye başladılar
20:09 Silivri'de Suriyeli 3 kardeş sulama göletinde kayboldu
20:06 Silivri'de serinlemek için sulama göletine Suriyeli 3 kardeş boğularak hayatını kaybetti
19:48 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ÖTV zammına tepki gösterdi
19:44 Akaryakıta gelen ÖTV zammına Destici'nin ardından Erbakan da tepki gösterdi: Artık kabul edilemez noktaya geldi
19:27 Kılıçdaroğlu: Akaryakıta sürekli zam gelecek
19:24 ÖTV'ye gelen zam sonrası Kılıçdaroğlu soluğu taksicilerin yanında aldı: Ben adım gibi biliyorum, yine gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 21:51:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement