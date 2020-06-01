Son dakika haberleri | Kuşadası'nda kaçak kazı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir arazide kaçak kazı yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Çataltepe mevkisinde S.D'ye (54) ait arazideki prefabrik binada kaçak kazı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye fotokapan yerleştirilerek kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda S.D'nin yanı sıra G.K (44), A.D. (48), E.T. (43), M.Ç. (53), İ.A. (49), U.Ç. (40), V.D. (48) ve O.T (18) gözaltına alındı. Araç ve ikametlerde yapılan aramalarda kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.