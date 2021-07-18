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Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü

18.07.2021 04:49
Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.Ö. (25) yönetimindeki 45 C 3107 otomobil, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtilen Hüdaverdi Demirkıran'a (50) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirkıran'ın cenazesi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kuşadası, Otomobil, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kuşadası'nda otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika


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