Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
30.01.2021 18:07
Son dakika haber: Kuşadası'nda etkili olan sağanak Caddelerde biriken sular Yoldaki yağmur sularının içerisinde ilerlemekte güçlük çeken araçlar İstinat duvarlarından aşağı akan sel suları Mazgallardan dışarı taşan yağmur suları AYDIN - Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuşadası'nda etkili olan sağanak
Caddelerde biriken sular
Yoldaki yağmur sularının içerisinde ilerlemekte güçlük çeken araçlar
İstinat duvarlarından aşağı akan sel suları
Mazgallardan dışarı taşan yağmur suları
AYDIN - Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
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