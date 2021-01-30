Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

30.01.2021 18:07

Son dakika haber: Kuşadası'nda etkili olan sağanak Caddelerde biriken sular Yoldaki yağmur sularının içerisinde ilerlemekte güçlük çeken araçlar İstinat duvarlarından aşağı akan sel suları Mazgallardan dışarı taşan yağmur suları AYDIN - Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası'nda etkili olan sağanak

Caddelerde biriken sular

Yoldaki yağmur sularının içerisinde ilerlemekte güçlük çeken araçlar

İstinat duvarlarından aşağı akan sel suları

Mazgallardan dışarı taşan yağmur suları

AYDIN - Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Kuşadası, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kuşadası'nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika


YORUMLAR (1)

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