Son dakika haberleri... Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

07.05.2022 21:56
Son dakika haberleri... Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde  500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 09 DH 913 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Münir Karaloğlu, Metamfetamin, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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