Son dakika haberleri: Kütahya'da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da 2 buçuk kilo kokain ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını belirlemesi üzerine aracı takibe alındı. Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi. Şüpheli İ.K., gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.