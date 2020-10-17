Son dakika haberleri: Kütahya'da bir belde karantinaya alındı

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Naşa beldesinde Kovid-19 pozitif vakalarının artış eğiliminde olduğu duyuruldu. Bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen açıklamada, "Bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır. Karantina süresi içinde acil durumlar dışında beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami ve özel sektör işletmelerinin de 14 gün süreyle kapalı olmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, belde sakinlerinin ihtiyaçlarının belediye ekiplerince ve muhtarlıklarca karşılanacağı kaydedildi.

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