Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kütahya'da bir iş yerinde 4 bin 100 adet makaron ele geçirildi
24.03.2021 16:25
Son dakika haberine göre Kütahya' da bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 4 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi.
Kütahya' da bir iş yerine polis tarafından yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 4 bin 100 adet kaçak makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi 30 Ağustos Mahallesi Şeyh Bekir Efendi Sokak üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan aramada, 4 bin 100 adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
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