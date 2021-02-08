Son dakika haberleri! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başladı.

Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karaköy'de, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaköy'de tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 18 Şubat'a kadar 10 gün süre ile yasaklandı."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.