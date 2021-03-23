Son dakika haberleri... Kütahya'da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kütahya'da Bizans dönemine ait 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi
23.03.2021 11:43
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi.
Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet tarihi bronz sikke ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede ikamet eden T. Y (27) isimli şahsın Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 adet sikkeyi satacağı bilgisine ulaştı. Yenice köyündeki şahsa ait evde ve şahsın üzerinde yapılan aramada, 21 adet bronz sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
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