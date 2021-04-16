Kütahya'da sırt çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki İ.K'nin sırt çantasında yapılan aramada, 2,5 kilogram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kütahya'da çantasında 2,5 kilogram kokain ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika