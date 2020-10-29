Son dakika haberleri... Kütahya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kütahya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
29.10.2020 21:05
Edinilen son dakika haberine göre KÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
KÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Haseke ve Daşişa kamplarından kaçan DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarını yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdülüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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