Kütahya'da yakalanan 4 DAEŞ zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Listede adları bulunan A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu kişiler, bugün yapılan operasyonda yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 4 kişi nöbetçi hakimliğe getirildi. - KÜTAHYA

Suriye , Haseke/Daşişa'da bulunan DAEŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti. Türk güvenlik güçlerince bu listede adı bulunan kişilerin aranmasına başlanmıştı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan 4 yabancı uyruklu kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Kütahya Adliyesine getirildi.

DAEŞ terör örgütüne mensup oldukları, uluslararası listelerde de isimleri geçtiği belirtilen ve önceki gün Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yakalanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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