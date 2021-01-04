Son dakika haberleri: Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

04.01.2021 18:13
Son dakika haberleri: Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü, System.String[]

Son dakika habere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Çetin (38) yönetimindeki 10 VA 571 plakalı traktör, Yemişli köyü yakınlarında Güpdere mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çetin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Abdullah Çetin, Yemişli, Traktör, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika


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