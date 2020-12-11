Son dakika haberleri | Kütahya'da esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi
11.12.2020 14:42
Son dakika haberi... Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama neticesinde iki şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 33 gram esrar maddesi ve uyuşturucu 10 adet Lyrica hap ele geçirildi.
Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulama neticesinde iki şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 33 gram esrar maddesi ve uyuşturucu 10 adet Lyrica hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerince Osmangazi Mahallesinde yapılan uygulamada, içerisinde M. K. ve B. Ö. İsimli şüphelilerin bulunduğu araç ve şahısların üstlerinde gerçekleştirilen aramada, 33 gram esrar maddesi, 10 adet Lyrica (sentetik ecza) hap, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı