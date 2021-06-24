KÜTAHYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI - Son Dakika

KÜTAHYA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

KÜTAHYA'da 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KÜTAHYA'da 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında apart işletmecisi ve çalışanının da olduğu şüpheliler ifadelerinin ardından 'fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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