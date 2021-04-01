Son dakika haberleri! Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 78 kişiden 35'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ'ye üye olmak", "kasten öldürme", "dolandırıcılık", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" ve "cinsel istismar" gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunanların da aralarında yer aldığı 78 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 35'i cezaevine gönderildi.