Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 av tüfeği, tabanca ve içi tütünle doldurulmuş makaronlar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde şüpheli C.S'nin kaçak silah ve mühimmat ile makaron bulundurduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, C.S'nin evinde yaptıkları aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 200 av tüfeği fişeği ile içi tütünle doldurulmuş 15 bin makaron ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan C.S'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.