Son dakika haberleri | Kütahya'da Karaköy'e koronavirüs karantinası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kütahya'da Karaköy'e koronavirüs karantinası

Son dakika haberleri | Kütahya'da Karaköy'e koronavirüs karantinası

08.02.2021 18:59

Son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 gün süreyle karantinaya alındı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarında artış görülen Karaköy için karantina kararı aldı. Alınan kararla köye giriş- çıkışların 10 gün süreyle jandarma tarafından kontrollü olarak yapılacağı belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Karaköy köyünde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında 10 gün süre ile yasaklandı. Karaköy köyünde karantina kuralına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında, İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımlar uygulanacak. Köy sakinlerince 112 hattına bildirilen ihtiyaçlar, ilgili kurumlarca karşılanacak. Köyümüze ve ilçemize geçmiş olsun dileriz."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kütahya'da Karaköy'e koronavirüs karantinası - Son Dakika


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