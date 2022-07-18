Son dakika haberleri | Kütahya'da kömür ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kömür ocağında meydana gelen göçükte yaralanan maden işçisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Muhacirler köyünde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Aziz Kemal Altunbay (53), ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altunbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Altunbay'ın cenazesi, Tavşanlı ilçesinde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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