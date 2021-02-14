Son dakika haberleri! Kütahya'da Kovid-19 tedavisi gören anestezi teknikeri hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli anestezi teknikeri Talat Aydemir (39), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Aydemir'in rahatsızlanması sonucu yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastalığın ağır seyretmesinden dolayı görevli olduğu hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aydemir için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Aydemir'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Çelik, "Kovid-19 sebebiyle bir süredir yoğun bakımda takip edilen KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi teknikeri Talat Aydemir'i çoklu organ yetmezliği sebebiyle kaybettik. Aydemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.