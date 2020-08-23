Son dakika haberleri | Kütahya'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika habere göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler Mehmet Akman ve Alper Pınar hayatını kaybetti.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler Mehmet Akman ve Alper Pınar hayatını kaybetti. Otomobildeki 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğden sonra Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Kayaarası Köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Akman yönetimindeki 43 FK 020 plakalı otomobil iddiaya göre sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Alper Pınar'ın kullandığı 43 ABM 807 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Akman ile motosiklet sürücüsü Alper Pınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Hanife Akman ve Hatice Akman ise Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 20:33
Kaynak: DHA
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