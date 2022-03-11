Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı

11.03.2022 10:25
Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı

Son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uzun takip sonucu ele geçirildi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan araç uzun takip sonucu ele geçirildi. Araçta 16,5 kilo kaçak tütün, 16 bin adet içi doldurulmuş makaron, 13 adet tütün sarma makinası ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi Simav Caddesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Altıntaş Caddesi'nde durdurulan otomobildeki sürücü, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 6 paket ağzı kapalı bandrollü 4 bin 400 gram tütün, 2 paket ağzı açık bandrollü 838 gr tütün, bandrolsüz şeffaf 8 adet poşet içerisinde toplamda 11 bin 324 gr kıyılmış tütün, çeşitli markalı kutularda 80 paket toplamda 16 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 100 adet poşetler içerisinde koyulmuş toplamda 2bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 5 bin adet boş makaron, 20 paket filtre, 10 bin 300 adet tütün kağıdı, 13 adet tütün sarma makinası, 2 adet tütün sarma makinalı tütün tabakası, 385 adet ağızlık ve 1 adet kuru sıkı tabanca ve 16 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçtan çıkan malzemelere el koyan polis ekipleri, şüpheli hakkında idari işlem başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı
Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı

YORUMLAR
500
Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi Kütahya'da 58 bin 400 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi Hatay'da araçta 1790 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Hatay'da araçta 1790 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kütahya, Tragger, Silah, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı, patlamalar yaşandı
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:29 Kiev'in işgali için gelen 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
09:49 Akşener, canlı yayında İmamoğlu'nun ricasını İstanbullularla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:55:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan kaçak tütün ve kurusıkı silah çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement