Son dakika haberleri! Kütahya'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde sahte ve kaçak içki ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Altıntaş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zafertepe Çalköy'de iki zanlının sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelilerin evleri ve işlettikleri kahvehanede yaptıkları aramalarda 4 litre sahte rakı, 6 litre kaçak viski, 3 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan huni buldu.

Gözaltına alınan İ.M. ve O.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.