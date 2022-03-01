Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı - Son Dakika
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Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı

01.03.2022 07:42

Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.

Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında şehit ailesinin evi yandı.

Edinilen bilgiye göre, Erikli köyü Karaburun Mahallesi'nde gece ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1989 yılında şehit olan Efrahim Yıldırım'ın 73 yaşındaki babası Selim Yıldırım'ın ve annesi Ayşe Yıldırım yaşadığı tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı
Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı
Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı

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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Şehit ailesinin evinde yangın çıktı Şehit ailesinin evinde yangın çıktı

Domaniç, Kütahya, Erikli, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da şehit ailesinin evi yandı - Son Dakika
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