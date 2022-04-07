Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

07.04.2022 15:18
Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Son dakika gündem haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen iki akraba S.K. ve Y.K'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli çaplarda 4 tabanca, bir av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, 6 tabanca şarjörü, 27 tabanca fişeği, 32 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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