Son dakika haberleri | Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

19.03.2022 16:20
Son dakika haberleri | Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Kütahya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Vefa Mahallesi'nde yaşayan O.B'yi (67) telefonla arayan şüpheliler, polis olduklarını ve isminin bir olaya karıştığını söyleyerek altın ve paralarını istedi.

Dolandırıcılara inanan O.B, evine gelenlere 40 bin lira nakit ile yaklaşık 90 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan O.B'nin başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin Eskişehir'de bulunduğunu tespit etti.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen S.B. (24), İ.H.D. (26), S.K. (21) ve K.T. (23) yakalandı.

Kütahya'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin bozdurdukları altınların parasını, Şanlıurfa'daki çete üyesinin hesabına aktardıkları tespit edildi.

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Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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