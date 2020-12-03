Son dakika haberleri: Kütahya'da trafik kazaları: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, Ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kazada, Faysal A. ve Erhan Ç. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faysal Ö. yönetimindeki 01 ACT 076 plakalı otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Kabadayı idaresindeki 38 HG 846 plakalı kamyonete ve Ayhan Y. idaresindeki 34 DHE 484 plakalı TIR'a çarptı.

Kütahya 'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalar, Kütahya- Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi.

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