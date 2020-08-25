Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu sattığı ve il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucu Atatürk Bulvarı'nda durdurulan şüpheli M.B.'nin üst aramasında satışa hazır paketler içinde 10 gram bonzai olarak tabir edilen sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli M.B. ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:54

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında PAOK'a 3-1 mağlup oldu

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz

Adana Kozan'daki yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım

İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime iletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı

Victoria Beckham'dan gündem olan David Beckham açıklaması: Makyaj malzemelerimi kullanıyor