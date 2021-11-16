Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kütahya'da Yunus Timleri'nce üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Vefa Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde F.B. (27), H.E.B. (27), M.Ö. (26) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3.55 gram esrar, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltın alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA