Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 286,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 286,73 gram metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eskişehir sınırında yaptığı çalışmalarda H.G. isimli şüpheli 206,73 gram metamfetamin maddesiyle, Z.Ş. ve A.T. isimli şahıslar ise 80 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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