Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.
Çatı yangını, Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 6 kişilik Afgan sığınmacı ailenin kaldığı tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Kütahya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA
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