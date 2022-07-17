Kütahya 'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Kaynak: İHA

Avcılar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu - Son Dakika

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