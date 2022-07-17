Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

17.07.2022 11:19
Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Kütahya'da bir evde meydana gelen çatı yangını korkuya sebep oldu.

Çatı yangını, Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 6 kişilik Afgan sığınmacı ailenin kaldığı tek katlı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Kütahya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Emet Yöresel Ürünler El Sanatları Festivali 9 gün sürecek Son dakika haber! AVCILAR'DA KOMBİYE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haber! AVCILAR'DA KOMBİYE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Kaynak: İHA

Avcılar, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:25:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kütahya'daki çatı yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement