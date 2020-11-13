Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

13.11.2020 11:38

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor Yapımı devam eden 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi.

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

KÜTAHYA - Yapımı devam eden 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi. 956 işçinin çalıştığı inşaatta betonarme işlerinin yüzde 91 oranında tamamlandığı belirtildi. Yetkililer, 31 Aralık 2021 tarihinde hizmete açılacak olan hastane inşaatında halen mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesinde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.

Bu arada, 100 yatak kapasiteli Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin betonarme işleri tamamlandığı kaydedildi.

Hastanenin maliyetinin 538 milyon TL olduğu ifade edildi.

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor

Evliya Çelebi Mahallesi, İhlas Haber Ajansı, Şehir Hastanesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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