Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü

02.05.2021 00:11

Son dakika haberine göre Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan 23 yaşındaki Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan 23 yaşındaki Kütahyalı Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şehidin Emet ilçesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve Hakkari'de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit düştü. Başımız sağ olsun. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi. Şehit Ahmet Asan'ın yarın öğle vakti Emet ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Uzman Çavuş, Kütahya, Şehit, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaştı İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaştı Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu Otomobille 'pes' dedirten görüntüler! Önce kapısına çıktı, sonra tavanına oturdu Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı         
00:17
Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar         
23:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti         
23:29
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu         
22:43
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: 'Askıda defter' uygulaması başlatın Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere talimat: 'Askıda defter' uygulaması başlatın         
22:14
Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı Nihan Ünsal, nişanlısı Burak Sergen'in son durumunu anlattı         
21:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu         
20:00
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor         
15:09
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 00:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kütahya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement