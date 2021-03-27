Son dakika haberleri... Kütüphaneye üye olanlar, Trabzonspor forması kazanma şansı yakalayacak - Son Dakika

Trabzon İl Halk Kütüphanesine üye olanlar Trabzon spor forması kazanma şansı elde edecek.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, beraberindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Emin Akgün ve kurum görevlileri ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden Asan, 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında TSYD Trabzon Şubesi ile işbirliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Asan, Trabzon İl Halk Kütüphanesinin Instagram hesabına üye olanlar arasından belirlenecek 10 kişiye Trabzonspor forması hediye edileceğini belirterek, projenin amacının okuyucu ve üye sayısını artırmak, kütüphane kullanma alışkanlığını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Çekilişe katılmak isteyenlerin öncelikle Trabzon İl Halk Kütüphanesinin kurumsal "ilhalktrabzon" Instagram hesabını takip etmeleri gerektiğini dile getiren Asan, "Katılımcıların İl Halk Kütüphanesine üye olmaları, Instagram hesabından gönderi beğenip en az bir kişiyi etiketlemeleri gerekiyor." dedi.

Asan, yaş sınırlamasının bulunmadığı çekilişe başvurunun 31 Mart'a kadar devam edeceğini, kazananların isimlerinin ise 2 Nisan'da açıklanacağını kaydetti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman örnek olduklarının altını çizen Kılıç, "Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın destekleriyle kırsal kesimdeki okulların öğrencilerini spor tesisleriyle buluşturduk. Projemize katılan öğrencilerimize satranç takımı, forma ve ayakkabı hediye ettik. 57. Kütüphane Haftasında yapılacak olan bu anlamlı bu projeyi de yürekten destekliyoruz." diye konuştu.