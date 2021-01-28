Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü
28.01.2021 19:11
Edinilen son dakika haberine göre Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.
Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Sabah, CENTCOM Komutanı McKenzie ve beraberindeki askeri heyeti başkentteki Es-Seyf Sarayı'nda kabul etti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah da hazır bulundu.
Haberde başka detaya yer verilmedi.
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