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Lübnan, Körfez'den gelen "ilişkilerin yeniden tesisi" mesajını istişare edecek - Son Dakika

Lübnan, Körfez'den gelen "ilişkilerin yeniden tesisi" mesajını istişare edecek

23.01.2022 14:27
Lübnan, Körfez'den gelen "ilişkilerin yeniden tesisi" mesajını istişare edecek

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın ilettiği, Lübnan ve Körfez ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik önerileri içeren mesajı istişare edeceklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın ilettiği, Lübnan ve Körfez ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik önerileri içeren mesajı istişare edeceklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından, Avn ile Sabah arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Lübnan ve Körfez ilişkilerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü "Arap adımını" hoşnutlukla karşıladıklarını ifade eden Avn, ülkesinin Lübnan'daki iç savaşı bitiren 1989 tarihli "Taif Anlaşması"na bağlı olduğunu vurguladı.

Avn, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın kendilerine getirdiği mesaja uygun bir yaklaşım sergileyebilmek için meselenin istişare edileceğini kaydetti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermekten kaçınmıştı.

Sabah, dün sürpriz bir şekilde geldiği Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan'ın açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Körfez, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Körfez'den gelen 'ilişkilerin yeniden tesisi' mesajını istişare edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan, Körfez'den gelen "ilişkilerin yeniden tesisi" mesajını istişare edecek - Son Dakika
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