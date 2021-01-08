Son dakika haberleri | Kuveyt Türk, FAST ve Kolay Adresleme Sistemi ile IBAN'sız para transferini başlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kuveyt Türk, FAST ve Kolay Adresleme Sistemi ile IBAN'sız para transferini başlattı

08.01.2021 14:31
Son dakika haberleri | Kuveyt Türk, FAST ve Kolay Adresleme Sistemi ile IBAN'sız para transferini başlattı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve Kolay Adresleme Sistemi'ni bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve Kolay Adresleme Sistemi'ni bugün itibarıyla kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, TCMB'nin banka müşterileri için hayata geçirdiği anlık ödeme sistemi olan FAST Sistemi ve Kolay Adresleme Sistemi'nin pilot uygulayıcısı finans kuruluşları arasında yer aldı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 8 Ocak itibarıyla Kuveyt Türk müşterileri, IBAN numarasına gerek olmaksızın cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-posta bilgilerini kullanarak para transferlerini 7 gün 24 saat anlık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirebiliyor.

Kolay Adres ile 7/24 anlık para transferi

FAST sisteminde kullanılan Kolay Adresleme Sistemi tanımlamaları Kuveyt Türk İnternet Şube veya Mobil Şube üzerinden yapılabiliyor. FAST ile para gönderiminde, IBAN bilgileri üzerinden para transferi yapılabildiği gibi IBAN kullanmadan Kolay Adresleme Sistemi üzerinden de anlık para gönderilebiliyor. Kolay Adresleme Sistemi'nin kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bilgilerin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına anlık para aktarılması mümkün hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti:

"Yurt içinde 7 gün 24 saat para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başladı. Kuveyt Türk olarak pilot kuruluşlar arasında yer aldık. Sistem üzerinde yoğun şekilde çalıştık ve TCMB'nin yönergesi doğrultusunda kısa sürede uygulamayı önce çalışanlarımızın ardından müşterilerimizin hizmetine sunduk. Sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapımız sayesinde Cebe Para Gönder, QR Kodla Para Gönder/Al gibi inovatif uygulamaları müşterilerinin hizmetine sunan bir finans kuruluşu olarak, TCMB'nin sağladığı bu uygulamayı da hızla hayata geçirmiş olduk. Artık dileyen herkes, IBAN bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok daha kısa sürede yapabiliyor. Dijital dönüşümde 'rotamız dijital, odağımız insan' anlayışından ödün vermeden, müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz."

FAST ve Kolay Adresleme Sistemi hayatı kolaylaştırıyor

Pilot uygulaması geçen yıl aralık ayında başlayan sistemin hayata geçmesiyle bireyler ve işletmeler, farklı bankalardaki hesaplar arasında 7 gün 24 saat para transferi yapabiliyor. Yeni sistemde gönderilen para, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren anlık alıcının hesabına ulaşıyor. Para transferi yapan taraflar, bankalar tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendiriliyor. Bireylerin ve işletmelerin FAST Sistemi katılımcısı herhangi bir bankada hesabının bulunması para transferi yapılabilmesi için yeterli oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kuveyt Türk, Pilot, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Kuveyt Türk, FAST ve Kolay Adresleme Sistemi ile IBAN'sız para transferini başlattı - Son Dakika Ekonomi


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