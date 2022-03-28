Son dakika haberleri: Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı

28.03.2022 13:34
Son dakika haberleri: Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda inşaat halindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda inşaat halindeki bir binada yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Saad es-Salih, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinin bir kısmı sınırlı bir yangına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Yangına 6 itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların normal şekilde devam ettiğini ve yangından etkilenmediğini" duyurdu.

Bayındırlık Bakanı Ali Musa da yangın yerindeki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması için soruşturma komitesi kurulacağını kaydetti.

Kuveyt Havalimanı'nda 2017'de başlayan yeni bina inşaatına yönelik çalışmaların gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Böylelikle yılda 5 milyon yolcu karşılayabilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 25 milyona çıkarılması hedefleniyor.

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Bayındırlık, İnşaat, Yangın, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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