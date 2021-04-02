Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu

02.04.2021 23:10

Son dakika haberi... Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim İlçesi Akbük Mahallesi'nde ölü bulundu.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu

AYDIN - Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim İlçesi Akbük Mahallesi'nde ölü bulundu.

Ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kaymakam Kurt'un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Kaymakam Yılmaz Kurt kimdir?

1976 yılında Trabzon/ Çaykara'da doğdu. 2001 yılında Kırklareli Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Bu dönemde; Tokat/ Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 tarihinde Ordu/ Çatalpınar kaymakamı olarak atanan Kurt, müteakiben Erzincan/ Kemaliye, Rize/ Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/ Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/ Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde Kuyucak'ta göreve başladı.

Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu
Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu
Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu

Yılmaz Kurt, Kuyucak, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim Akbük'te ölü bulundu - Son Dakika


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