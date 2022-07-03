Son dakika haberleri... Kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

03.07.2022 08:35
Son dakika haberleri... Kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı

Son dakika haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 Haziran'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan ve anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 Haziran'da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan ve anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Olay, 3 Haziran Cuma günü Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Saat 14.25 sıralarında, kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi M.D. (33) isimli kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

Önce kimliği tespit edildi, ardından yakalandı

Kuyumcudaki soygun girişiminin ardından durum Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bildirildi. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin 37 yaşındaki S.Z., olduğunu tespit etti. S.Z.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Soygun girişiminde kullanılan kask ve tabancayı da ele geçiren ekipler, tabancanın kurusıkı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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