İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 kuzenin silahlı kavgasında sokaktan geçen Ceren G. (14) ile Suriye uyruklu Hannan Ramazan isabet eden kurşunlarla yaralandı. Ramazan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kuzenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Rakım Erkutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan kuzenler Rıdvan K. ve Vedat A. yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Rıdvan K., belinden çıkardığı silahı ateşledi. Silahtan çıkan mermiler o sırada caddede bulunan lise öğrencisi Ceren G. ile hurdacılık yapan Suriye uyruklu Hannan Ramazan'a isabet etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Rıdvan K. ile Vedat A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.