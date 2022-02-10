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Son dakika haberleri: Kuzey Kore'nin askeri geçit töreni hazırlığında olduğu iddia edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kuzey Kore'nin askeri geçit töreni hazırlığında olduğu iddia edildi

10.02.2022 11:32
Son dakika haberleri: Kuzey Kore'nin askeri geçit töreni hazırlığında olduğu iddia edildi

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir eğitim sahasında yüzlerce kişinin askeri düzende olduğu yönündeki uydu fotoğraflarının, Kuzey'in yeni bir askeri geçit törenine hazırlandığının işareti olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir eğitim sahasında yüzlerce kişinin askeri düzende olduğu yönündeki uydu fotoğraflarının, Kuzey'in yeni bir askeri geçit törenine hazırlandığının işareti olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Kore konusuna odaklanan "38 North" web sitesinde yer alan haberde, önceki askeri geçit törenlerinin provalarının yapıldığı Pyongyang'daki Mirim Havaalanı'nda çekilen 5 Şubat'a ait uydu fotoğraflarının yaklaşan bir askeri geçit törenine işaret ettiği kaydedildi.

"38 North", son yıllarda Mirim Havaalanı'ndaki eğitimlerin genellikle kutlamalardan bir ila birkaç ay önce başladığını ifade etti.

Kuzey Kore'yi yakından takip eden başka bir web sitesi "NK News" ise yer ve uydu görüntülerine atıfta bulunarak son haftalarda Pyongyang'da askeri geçit töreni hazırlıklarının arttığına dair işaretler olduğunu bildirdi.

Güney Kore ordusu da geçen ay Kuzey'in askeri geçit törenlerine hazırlandığına dair işaretler tespit ettiklerini açıkladı.

Kuzey Kore genellikle önemli yıl dönümlerini geçit törenleri ve diğer gösterilerle kutluyor.

Mevcut lider Kim Jong-un'un merhum babası Kim Jong Il'in gelecek hafta 80'inci doğum günü, nisan ayında ise dedesi Kim Il Sung'un 110'uncu doğum günü olduğu biliniyor.

Kuzey Kore, daha önce düzenlediği doğum günü ve yıl dönümü kutlamalarında askeri geçit törenleriyle yeni silah sistemlerini sergilemişti.

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Kuzey Kore, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kuzey Kore'nin askeri geçit töreni hazırlığında olduğu iddia edildi - Son Dakika


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