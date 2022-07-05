Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.07.2022 23:18

Son dakika haberlerine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Nihat M. idaresindeki 46 ADD 571 plakalı tır, Pendik'te Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu Özlem M. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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