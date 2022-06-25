Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında iki kişi yaralandı

25.06.2022 22:42

Son dakika habere göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir mevkisi Edirne istikametinde, Mahmut Çağır'ın kullandığı İSTAÇ'a bağlı 34 EYB 252 plakalı tanker, emniyet şeridinde park halindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonete çarptı.

Tanker, daha sonra aynı istikamette ilerleyen 35 ALN 746 plakalı tıra çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tır makas kesince yoldaki üç şerit trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mahmut Çağır ile kamyonet sürücüsü Zeynel Abidin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için vinç ve çekici bekleniyor. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

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