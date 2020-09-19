Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik Gebze- İzmit etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gebze-İzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL'lik tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. Düzenlenen açılış töreninin ardından Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası saat 23.59'da araç trafiğine hizmet vermeye başlayacak. 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki bölümün açılış töreninde Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yüklenici firmaların yetkilileri ve davetliler hazır bulundu.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN 57,4 KİLOMETRELİK GEBZE-İZMİT ETABINI HİZMETE AÇMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ"

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Asya ve Avrupa arasında ticaretin altın kolyesi Kuzey Marmara Otoyolu Gebze-İzmit etabı açılış törenine katılarak bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Bugün sizlerin huzurunda uluslararası yol statüsündeki, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik Gebze-İzmit etabını hizmete açmanın onurunu yaşıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu sadece bir otoyolu değil, demir ve ulaşım modlarını da bağlayan bir koridor. Liderliğinizde hayata geçirdiğimiz her bir proje ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

"İSTANBUL İLE KOCAELİ ARASINDA YÜK TRAFİK HACMİNE SAHİP TEM OTOYOLU VE D100 KARAYOLUNA ALTERNATİF BİR GÜZERGAH OLUŞTURMUŞ OLUYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın gıpta ile baktığı projelerimiz vatanımızın her bir köşesinde bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda, ekonomik ve sosyal açıdan canlılığı arttırmakta. Sizin ortaya koyduğunuz güçlü Türkiye modelinin yapı taşlarını oluşturmakta. Ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu daha önce açılan kısımları ile İstanbul'un mevcut boğaz köprülerindeki yoğunluğu azaltmayı başarmıştır. Araçların şehir içine girmeden yüksek standartlı, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. 57.4 kilometrelik Gebze-İzmit etabının da trafiğe açılması ile İstanbul ile Kocaeli arasında yük trafik hacmine sahip TEM Otoyolu ve D100 karayoluna alternatif bir güzergah oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEBZE-İZMİT ETABININ AÇILMASI İLE SADECE YILLIK TOPLAM 595 MİLYON TL'LİK TASARRUF SAĞLANMIŞ OLACAK"

"Trakya ve İstanbul'dan yoğun sanayi alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşıyor" diyen Karaismailoğlu, "İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresi azalıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze-İzmit etabının açılması ile sadece yıllık toplam 595 milyon TL'lik tasarruf sağlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanım dünya ticaret yollarının yeniden çizildiği günümüzde Türkiye geleceğin en parlak bölgenin kalbinde yer alıyor. Lojistik anlamda çok iddialı bir geleceğe hazırlanıyoruz. Doğru projeler ve atacağımız kuvvetli adımlarla geleceğin lojistik gücü olmanın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kuzey Marmara Otoyolu dev bir proje olmanın ötesinde Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir" diye konuştu.

"5A VE 5B UYDULARIMIZI DA KISA BİR SÜREDE UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme alanında önemli adımlar attığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkemizi ve milletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için hiçbir engel tanımayacağımızın ispatıdır. Ulaşımda olduğu gibi haberleşmede de dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. 5A ve 5B uydularımızı da kısa bir sürede uzaya göndereceğiz. Kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olarak gelecekte hak ettiğimiz konuma kavuşacağız. Bu dev projelerle yanımızda olduğunuz için bakanlığım adına şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından kurdele kesimi ile yol açıldı. Törenin ardından Karaismailoğlu, direksiyon başına geçerek otoyolda test sürüşü yaptı.

(Murat Kanber - Enes Altun/İHA)

Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı

TEM Otoyolu, Marmara, İzmit, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı Afyonkarahisar'da 23 asker koronavirüs karantinasına alındı         
21:29
Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak Edirne'de 48 saat su kesintisi olacak         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız         
20:11
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti         
14:52
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü Her şey bir anda oldu! Çürüyen binanın balkonu yoldan geçenlerin üzerine düştü         
09:29
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 22:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolu'nun 57,4 kilometrelik etabı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei