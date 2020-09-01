Son dakika haberleri: Ladik'te şehit Kayan'ın ismi okulda yaşatılacak
Son dakika gündem haberi: Ladikli şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın isminin Ladik İmam Hatip Ortaokulunda yaşatılacağı bildirildi Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Ladik İmam Hatip Ortaokulunun adının "Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu" olarak değiştirildiğini duyurdu.
Ladikli şehit Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın isminin Ladik İmam Hatip Ortaokulunda yaşatılacağı bildirildi Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, Ladik İmam Hatip Ortaokulunun adının "Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu" olarak değiştirildiğini duyurdu.
Ladikli şehitlerin isimlerinin ölümsüzleştirileceğini belirten Kaymakam Sezik, "20 Mayıs 1990 tarihinde ilçemiz Doğankaş köyünde dünyaya gelen, Yaşar ve Nariye Kayan çiftinin 5 çocuğundan 4.'sü olan Salih Kayan, Şırnak'ta görev yaptığı sırada Hatay'a geçici olarak görevlendirilmişti. Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan, 12 Şubat 2017 tarihinde Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olmuştu. Biz de kahraman şehidimiz Salih Kayan'ın adını ölümsüzleştirilmek amacıyla İmam Hatip Ortaokulumuza verdik." dedi.
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